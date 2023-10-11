"Рамштайн-16": Зеленский призвал продолжать давить на россию и предоставить Украине системы ПВО большого радиуса действия

КИЕВ. 11 октября. УНН. Одним из самых серьезных вызовов перед Украиной станет прохождение этого зимнего периода, и помочь в этом могут дополнительные системы противовоздушной обороны от союзников. Об этом во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.