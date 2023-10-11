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"Рамштайн-16": у Брюсселі стартувала зустріч за участю Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Брюсселі стартувала 16-е засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США, відоме як зустріч у форматі "Рамштайн", пише УНН.

Деталі

Вперше участь у зустрічі офлайн бере Президент України Володимир Зеленський.

Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він повторив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно".

"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", - зазначив голова Пентагону.

З його слів, обговорюватимуть "потреби України".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У форматі "Рамштайн" Зеленський обговорюватиме три конкретні речі: ППО, далекобійну зброю та артилерію

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