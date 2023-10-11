"Рамштайн-16": у Брюсселі стартувала зустріч за участю Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Брюсселі стартувала 16-е засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США, відоме як зустріч у форматі "Рамштайн", пише УНН.
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Вперше участь у зустрічі офлайн бере Президент України Володимир Зеленський.
Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.
Він повторив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно".
"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", - зазначив голова Пентагону.
З його слів, обговорюватимуть "потреби України".
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