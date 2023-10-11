"Рамштайн-16": у Брюсселі стартувала зустріч за участю Зеленського

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Вперше участь у зустрічі офлайн бере Президент України Володимир Зеленський.

Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він повторив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно".

"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", - зазначив голова Пентагону.

З його слів, обговорюватимуть "потреби України".

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