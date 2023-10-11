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У форматі "Рамштайн" Зеленський обговорюватиме три конкретні речі: ППО, далекобійну зброю та артилерію

У форматі "Рамштайн" Зеленський обговорюватиме три конкретні речі: ППО, далекобійну зброю та артилерію

Київ • УНН

 • 426507 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» обговорюватимуть три ключових теми – надання Україні системи ППО, можливість отримати далекобійну зброю та додаткову артилерію. Про це Президент Володимир Зеленеський сказав на брифінгу журналістам під час візиту до штаб-квартири НАТО, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наступна зима для нас буде одним з найсерйозніших викликів. Ми підготувалися, але нам потрібна підтримка. Наші пріоритети – системи протиповітряної оборони, оборонний щит, який нам потрібен у конкретних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно для постачання до Африки та Азії. Також – далекобійні ракети або далекобійна зброя, що допоможе нам вигнати росію з нашої землі. І третій пріоритет – артилерійські системи, які нам потрібні, аби оборонятися. Це не про контрнаступ, бо контрнаступ – це один напрямок, але ми також маємо оборонятися, оскільки протистоємо великій армії російських терористів», - сказав він.

Деталі

Президент відзначив, що переговори з міністрами оборони країн НАТО вкрай важливі для підтримки Україні у війні.

Під час візиту Президент Зеленський вперше візьме участь у засіданні формату «Рамштайн» офлайн, проведе зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та переговори з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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