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"Рамштайн-16": в Брюсселе стартовала встреча с участием Зеленского

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В Брюсселе стартовало 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством США, известное как встреча в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Детали

Впервые участие во встрече офлайн принимает Президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Он повторил, что "США будут стоять с Украиной столько, сколько нужно".

"И сегодня я ожидаю, что мы совместно поработаем для того, чтобы храбрые украинские защитники имели то, что им нужно в этот критический момент", - отметил глава Пентагона.

По его словам, будут обсуждать "потребности Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В формате "Рамштайн" Зеленский будет обсуждать три конкретные вещи: ПВО, дальнобойное оружие и артиллерию

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