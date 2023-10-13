Глава МИД Германии отправилась в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 13 октября, посещает Израиль, сообщила она в соцсети X, пишет УНН.
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"Израилю пришлось пережить варварский террор. Этот террор ни в коем случае не может быть оправдан. Израиль имеет полное право защищаться в рамках международного права. Германия непоколебимо стоит на стороне Израиля. Вот почему я сегодня еду в Израиль", - написала Бербок.
"ХАМАС пытается поджечь целый регион – хочет пожара, где до недавнего времени также делались осторожные шаги к нормализации (ситуации). Сейчас важно не дать другим региональным игрокам подлить масла в огонь", - указала при этом глава МИД ФРГ.
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