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Глава МИД Германии отправилась в Израиль

Глава МИД Германии отправилась в Израиль

Киев • УНН

 • 331020 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 13 октября, посещает Израиль, сообщила она в соцсети X, пишет УНН.

Цитата

"Израилю пришлось пережить варварский террор. Этот террор ни в коем случае не может быть оправдан. Израиль имеет полное право защищаться в рамках международного права. Германия непоколебимо стоит на стороне Израиля. Вот почему я сегодня еду в Израиль", - написала Бербок.

"ХАМАС пытается поджечь целый регион – хочет пожара, где до недавнего времени также делались осторожные шаги к нормализации (ситуации). Сейчас важно не дать другим региональным игрокам подлить масла в огонь", - указала при этом глава МИД ФРГ.

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