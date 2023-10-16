Так нацисты обозначали еврейские магазины: В Берлине на домах начали появляться звезды Давида

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 17843 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 35153 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 44242 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 138595 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 76947 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 90276 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 259063 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78363 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127969 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168744 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 114956 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 182344 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 92775 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 46580 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 26724 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 138609 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 183550 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 259090 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 292091 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 342517 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 8706 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 27569 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 47432 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 93570 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 63282 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Так нацисты обозначали еврейские магазины: В Берлине на домах начали появляться звезды Давида

Киев • УНН

 • 553344 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Берлине, столица Германии, на некоторых домах начали появляться нарисованные звезды Давида. Этот символ в 1930-х годах использовали нацисты, когда обозначали еврейские магазины. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Так нацисты обозначали еврейские магазины: В Берлине на домах начали появляться звезды Давида

Детали 

Отмечается, что сообщения в полицию начали поступать с 13 октября. 

Утром в субботу на улице Топштрассе местные обнаружили звезду Давида на стене дома.

А на Боссештрассе такую же звезду Давида нарисовали на дверях дома. 

Также вечером еще одна звезда Давида была обнаружена на мобильном туалете на улице Бедекерштрассе.

Как стало известно изданию, первый рисунок из’появился на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Тогда местная жительница вызвала полицию.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту разжигания вражды и повреждения имущества.

Дополнение

Ранее правительство Германии потребовало защиты еврейских учреждений на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Также немецкие чиновники раскритиковали многочисленные демонстрации в Берлине, участники которых поддерживают террористическую группировку ХАМАС. В ответ на что канцлер Германии Олаф Шольц запретил поддержку ХАМАСа в стране. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии отправилась в Израиль

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50