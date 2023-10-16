Так нацисты обозначали еврейские магазины: В Берлине на домах начали появляться звезды Давида
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Берлине, столица Германии, на некоторых домах начали появляться нарисованные звезды Давида. Этот символ в 1930-х годах использовали нацисты, когда обозначали еврейские магазины. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сообщения в полицию начали поступать с 13 октября.
Утром в субботу на улице Топштрассе местные обнаружили звезду Давида на стене дома.
А на Боссештрассе такую же звезду Давида нарисовали на дверях дома.
Также вечером еще одна звезда Давида была обнаружена на мобильном туалете на улице Бедекерштрассе.
Как стало известно изданию, первый рисунок из’появился на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Тогда местная жительница вызвала полицию.
В настоящее время полиция проводит расследование по факту разжигания вражды и повреждения имущества.
Дополнение
Ранее правительство Германии потребовало защиты еврейских учреждений на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Также немецкие чиновники раскритиковали многочисленные демонстрации в Берлине, участники которых поддерживают террористическую группировку ХАМАС. В ответ на что канцлер Германии Олаф Шольц запретил поддержку ХАМАСа в стране.
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