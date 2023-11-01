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На зданиях Парижа массово появляются звезды Давида

Киев • УНН

 • 99261 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Неизвестные в столице Франции в ночь на вторник нарисовали около 60 звезд Давида на стенах зданий. Такие символы использовали ранее нацисты, чтобы обозначать дома евреев. Об этом информирует УНН со ссылкой на BFMTV.

На зданиях Парижа массово появляются звезды Давида

Детали 

В ночь с 30 на 31 октября в 14-м округе Парижа на стенах многих жилых домов и банков появились звезды Давида. Всего их зафиксировано около 60.

Французская начала расследование по факту нанесения ущерба имуществу, с отягчающими обстоятельствами в связи с дискриминацией по расе, этническому происхождению или религии. 

Правительство Парижа назвало инцидент возмутительным и неприемлемым и отсылкой к событиям перед и во время Второй мировой войны. 

Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.
Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5

— Anne Gindt (@annegindt) October 31, 2023

Напомним

В Берлине, столице Германии, на некоторых домах начали появляться нарисованные звезды Давида. Этот символ в 1930-х годах использовали нацисты, когда обозначали еврейские магазины.

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