На зданиях Парижа массово появляются звезды Давида
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Неизвестные в столице Франции в ночь на вторник нарисовали около 60 звезд Давида на стенах зданий. Такие символы использовали ранее нацисты, чтобы обозначать дома евреев. Об этом информирует УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
В ночь с 30 на 31 октября в 14-м округе Парижа на стенах многих жилых домов и банков появились звезды Давида. Всего их зафиксировано около 60.
Французская начала расследование по факту нанесения ущерба имуществу, с отягчающими обстоятельствами в связи с дискриминацией по расе, этническому происхождению или религии.
Правительство Парижа назвало инцидент возмутительным и неприемлемым и отсылкой к событиям перед и во время Второй мировой войны.
Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.
Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5
Напомним
В Берлине, столице Германии, на некоторых домах начали появляться нарисованные звезды Давида. Этот символ в 1930-х годах использовали нацисты, когда обозначали еврейские магазины.