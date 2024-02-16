На Авдіївському напрямку українські підрозділи отримують планове підсилення – Тарнавський
Київ • УНН
Українські війська в Авдіївці отримують підкріплення та маневрують, продовжуючи захищати місто та знищувати російські сили, незважаючи на важкі бої.
Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.
Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами — стійке та ефективне.
Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата
Він наголосив, що Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони України працюють єдиним монолітом.
Співвідношення сил під Авдіївкою 1:7 – пресофіцер 3-ї ОШБр15.02.24, 22:51 • 31905 переглядiв