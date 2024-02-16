На Авдеевском направлении украинские подразделения получают плановое усиление - Тарнавский

По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками - устойчивое и эффективное.

Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас - сохранение жизни украинского солдата написал Тарнавский.

Он подчеркнул, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и в дальнейшем уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны Украины работают единым монолитом.

Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр