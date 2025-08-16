"На Аляску і назад за один день": Трамп повернувся після саміту з путіним

$41.450.00
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 113569 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 131505 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 91157 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 85828 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 75319 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 120866 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 219415 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 87374 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 197566 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 26254 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 33854 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 74185 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 20995 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 20801 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 219451 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 190978 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 197588 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 211778 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 295218 перегляди
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 5544 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 14063 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 57226 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 128846 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 208990 перегляди
"На Аляску і назад за один день": Трамп повернувся після саміту з путіним

Київ • УНН

 • 2980 перегляди

Президент США Дональд Трамп повернувся з Аляски після саміту з Володимиром Путіним. Переліт зайняв 20 годин без перерви в роботі.

"На Аляску і назад за один день": Трамп повернувся після саміту з путіним

Президент США Дональд Трамп після вильоту зі столиці і саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці повернувся назад і зійшов з літака, повідомив журналіст Human Events Джек Пособец у X, пише УНН

Президент Трамп висаджується з Air Force One після анкориджських домовленостей. Він перелетів на Аляску і назад за один день. 20 годин. Без перерви в роботі

- написав Пособец.

Доповнення

Дональд Трамп мав саміт з володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Air Force One
Дональд Трамп