"На Аляску і назад за один день": Трамп повернувся після саміту з путіним

Президент США Дональд Трамп після вильоту зі столиці і саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці повернувся назад і зійшов з літака, повідомив журналіст Human Events Джек Пособец у X, пише УНН.

Президент Трамп висаджується з Air Force One після анкориджських домовленостей. Він перелетів на Аляску і назад за один день. 20 годин. Без перерви в роботі - написав Пособец.

Дональд Трамп мав саміт з володимиром путіним на Алясці 15 серпня.