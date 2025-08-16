"На Аляску і назад за один день": Трамп повернувся після саміту з путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повернувся з Аляски після саміту з Володимиром Путіним. Переліт зайняв 20 годин без перерви в роботі.
Президент США Дональд Трамп після вильоту зі столиці і саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці повернувся назад і зійшов з літака, повідомив журналіст Human Events Джек Пособец у X, пише УНН.
Президент Трамп висаджується з Air Force One після анкориджських домовленостей. Він перелетів на Аляску і назад за один день. 20 годин. Без перерви в роботі
Доповнення
Дональд Трамп мав саміт з володимиром путіним на Алясці 15 серпня.