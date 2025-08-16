$41.450.00
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 95281 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 120099 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 80308 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 75939 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 68792 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 117060 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 208661 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 86630 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 188510 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
"На Аляску и обратно за один день": Трамп вернулся после саммита с путиным

Киев • УНН

 • 2046 просмотра

Президент США Дональд Трамп вернулся с Аляски после саммита с владимиром путиным. Перелет занял 20 часов без перерыва в работе.

"На Аляску и обратно за один день": Трамп вернулся после саммита с путиным

Президент США Дональд Трамп после вылета из столицы и саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске вернулся обратно и сошел с самолета, сообщил журналист Human Events Джек Пособец в X, пишет УНН.

Президент Трамп высаживается из Air Force One после анкориджских договоренностей. Он перелетел на Аляску и обратно за один день. 20 часов. Без перерыва в работе

- написал Пособец.

Дополнение

Дональд Трамп провел саммит с владимиром путиным на Аляске 15 августа.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Самолет президента США
Дональд Трамп