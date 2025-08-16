"На Аляску и обратно за один день": Трамп вернулся после саммита с путиным

Президент США Дональд Трамп после вылета из столицы и саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске вернулся обратно и сошел с самолета, сообщил журналист Human Events Джек Пособец в X, пишет УНН.

Президент Трамп высаживается из Air Force One после анкориджских договоренностей. Он перелетел на Аляску и обратно за один день. 20 часов. Без перерыва в работе - написал Пособец.

Дополнение

Дональд Трамп провел саммит с владимиром путиным на Аляске 15 августа.