На адмінмежі з Кримом виявили іноземку без необхідних документів та з підробленими відмітками ДПСУ
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У контрольному пункті «Чонгар» прикордонники затримали громадянку Вірменії, яка намагалася потрапити до материкової України з порушенням. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.
Сьогодні до пункту в’їзду-виїзду “Чонгар” із ТОТ АР Крим прибула громадянка Вірменії. Під час прикордонного контролю паспортного документу громадянки, військовослужбовці виявили 2 підроблені відмітки про перетин кордону. Крім того встановили, що жінка на півострів Крим потрапила через закритий пункт пропуску та у неї відсутній спецдозвіл на перетин адмінмежі.
Прикордонники громадянку Вірменії не пропустили та встановленим порядком заборонили відвідувати Україну протягом 3-х років, а також по цьому факту направили повідомлення до поліції за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”.
Загалом протягом минулого тижня прикордонники Бердянського загону відмовили у перетині адмінмежі в сторону материкової України 33 особам, із яких 20 осіб - це іноземці із країн потенційних нелегальних мігрантів.