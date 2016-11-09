На админгранице с Крымом обнаружили иностранку без необходимых документов и с поддельными отметками ГПСУ

Сегодня в пункт въезда-выезда "Чонгар" с ВОТ АР Крым прибыла гражданка Армении. Во время пограничного контроля паспортного документа гражданки, военнослужащие обнаружили 2 поддельные отметки о пересечении границы. Кроме того установлено, что женщина на полуостров Крым попала через закрытый пункт пропуска и у нее отсутствует специальное разрешение на пересечение админграницы.

Пограничники гражданку Армении не пропустили и в установленном порядке запретили посещать Украину в течение 3-х лет, а также по этому факту направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов ".

Всего в течение прошлой недели пограничники Бердянского отряда отказали в пересечении админграниц в сторону материковой Украины 33 лицам, из которых 20 человек - это иностранцы из стран потенциальных нелегальных мигрантов.