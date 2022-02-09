На 9 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національний банк України на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 9 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 634.3834 грн;
Срібло — 20.5215 грн;
Платина — 908.0669 грн;
Паладій — 2 012.8786 грн.
У порівнянні з 8 лютого курс золота та паладію зріс, срібла та платини впав:
Золото — +1,655 грн;
Срібло — -0,075 грн;
Платина — -9,864 грн;
Паладій — +12,485 грн.