На 9 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 9 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 9 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1634.3834 грн;
Серебро —20.5215 грн;
Платина —908.0669 грн;
Палладий — 2012.8786 грн.
В сравнении с 8 февраля курс золота и палладия вырос, серебра и платины упал:
Золото — +1,655 грн;
Серебро — -0,075 грн;
Платина — -9,864 грн;
Палладий — +12,485 грн.