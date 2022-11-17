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На 100% ніхто не знає, що сталося: Зеленський анонсував допуск України до розслідування падіння ракети у Польщі

На 100% ніхто не знає, що сталося: Зеленський анонсував допуск України до розслідування падіння ракети у Польщі

Київ • УНН

 • 453809 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українських фахівців допустять до розслідування обставин падіння ракети у польському Пшеводуві, що неподалік від кордону України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час участі у Bloomberg New Economy Forum, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Цитата

"Учора ми наполягали, щоб нас долучили до створеної слідчої комісії, і вже пізно ввечері ми отримали підтвердження, що наші фахівці вирушать на місце і братимуть участь у розслідуванні", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський подякував за підтримку України із системами ППО і зазначив, що це не перший випадок, коли частини російської ракети падають на територію іншої країни. Він навів приклад Молдови, на територію якої 31 жовтня впали уламки ракети рф.

При цьому, як зазначає видання, Президент України, схоже, пом'якшив позицію щодо своєї наполегливості у тому, що причиною вибуху в Польщі цього тижня була лише російська ракета, та сказав, що команда проведе розслідування. Зеленський, як повідомляється, сказав, що "його військові чиновники сказали йому, що зображення вирви на місці вибуху припускають, що вона не могла бути спричинена виключно залишками української протиповітряної ракети".

"Я не знаю на 100% - я думаю, що світ теж не знає на 100%, що сталося", - сказав Зеленський в інтерв'ю, яке цитує Bloomberg.

Він сказав, що був впевнений, що це була російська ракета: "Я впевнений, що це була російська ракета, ми стріляли ППО, але окремо. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території".

Контекст

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден відреагував на заяву Зеленського про те, що українська ракета не була відповідальною за вибух у Польщі.

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