"Це не доказ" - Байден про слова Зеленського щодо ракети в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Джо Байден у четвер відреагував на вчорашню заяву українського колеги Володимира Зеленського про те, що українська ракета не була відповідальною за вибух у Польщі у вівторок, в результаті якого загинули дві людини. Про це інформує американський телеканал CNN, пише УНН.
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"Це не є доказом", - відповів Байден журналістам у Білому домі, коментуючи слова Зеленського.
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Президент України Володимир Зеленський 16 листопада сказав, що йому доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі минулої доби, – не була українською.
Доповнення
Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.
Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".
За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".
Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.