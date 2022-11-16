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Зеленському доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі – не була українською

Зеленському доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі – не була українською

Київ • УНН

 • 637400 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі минулої доби, – не була українською. Про це Голова держави заявив під час пресконференції з українськими ЗМІ, передає УНН.

Цитата

“У вечірній доповіді мені особисто – від командувача Повітряних сил до головкома Валерія Залужного сказали, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Я не маю сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов… Все, що Україна хотіла — всю ніч ми говорили з різними лідерами, домовилися, що багато цих розмов будуть непублічними. У мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце? Поки слідство не закінчилося, можна не говорити остаточні висновки? Ми маємо право бути у спільній слідчій групі?.. Я вважаю, так”, — сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, один удар по західній території України збігається за часом із вибухом на території Польщі, але, за інформацією українських військових, снаряд розірвався в небі на українській території.

“Ми – держава справедлива. Якщо це було використання нашої ППО і на території Польщі знайшли уламки, я хочу ці докази. Якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив цих людей, нам треба вибачатись. Але, вибачте, спочатку слідство, доступ, дані, які ви маєте, ми хочемо отримати”, — вважає Президент.

Зеленський також наголосив, що діаметр вирви на місці вибуху в Польщі — 20 метрів, глибина — 5 метрів, і сказав, що, на його думку, це російська ракета.

Доповнення

CNN, з посиланням на держпосадовця в США повідомило, що українські військові намагалися збити російську ракету, яка летіла на Польщу.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

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