Україна намагалася збити російську ракету під час удару по Польщі – CNN

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Як зазначається, українські військові повідомили США та їхніх союзників, що вони намагалися перехопити російську ракету під час та поряд із місцем завдання ракетного удару по Польщі.

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“Залишається незрозумілим, чи це було ППО України, але ця інформація послужила основою для поточної оцінки удару від США”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Польща напередодні заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".