Украина пыталась сбить российскую ракету во время удара по Польше – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские военные пытались перехватить ракету, которая ударила по территории Польши 15 ноября. Об этом CNN сообщил официальный представитель США, передает УНН.
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Как отмечается, украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету во время и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше.
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“Остается неясным, было это ли ПВО Украины, но эта информация послужила основой для текущей оценки удара от США”, – говорится в сообщении.
Напомним
Польша накануне заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.
Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".
По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".