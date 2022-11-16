Украина пыталась сбить российскую ракету во время удара по Польше – CNN

Детали

Как отмечается, украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету во время и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше.

Цитата

“Остается неясным, было это ли ПВО Украины, но эта информация послужила основой для текущей оценки удара от США”, – говорится в сообщении.

Напомним

Польша накануне заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".