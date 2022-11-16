Зеленскому доложили, что упавшая на территории Польши ракета - не была украинской

Цитата

“В вечернем докладе мне лично – от командующего Воздушными силами до главкома Валерия Залужного сказали, что это была не наша ракета или наш ракетный удар. Я не имею смысла им не доверять, я с ними войну прошел… Все, что Украина хотела — всю ночь мы говорили с разными лидерами, договорились, что многие из этих разговоров будут непубличными. У меня очень простая позиция: можно ли допустить Украину на место? Пока следствие не закончилось, можно ли не говорить окончательные выводы? Мы имеем право быть в общей следственной группе?.. Я считаю, да”, — сказал Зеленский.

Детали

По его словам, один удар по западной территории Украины совпадает по времени со взрывом на территории Польши, но, по информации украинских военных, снаряд разорвался в небе на украинской территории.

“Мы – государство справедливое. Если это было использование нашей ПВО и на территории Польши обнаружили обломки, я хочу эти доказательства. Если, не дай Бог, какой-нибудь обломок убил этих людей, нам надо извиняться. Но, простите, сначала следствие, доступ, данные, которые у вас есть, мы хотим получить”, — считает Президент.

Зеленский также подчеркнул, что диаметр воронки на месте взрыва в Польше — 20 метров, глубина — 5 метров, и сказал, что, по его мнению, это российская ракета.

Дополнение

CNN, со ссылкой на госчиновника в США сообщило, что украинские военные пытались сбить летевшую на Польшу российскую ракету.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была намеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".