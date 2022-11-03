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Зеленський обговорив з Санду падіння уламків російської ракети в Молдові

Зеленський обговорив з Санду падіння уламків російської ракети в Молдові

Київ • УНН

 • 216620 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Молдови Маєю Санду, зокрема, падіння уламків російської ракети на територію Молдови, передає УНН.

Цитата

«Під час розмови з Президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території», - написав Зеленський.

Доповнення

МВС Молдови повідомило, що у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники. МЗС України наголосило, що ракетні атаки росії по українських містах несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.

Міноборони Молдови поінформувало, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили порушення повітряного простору країни на тлі падіння уламків ракети, яку збили українські сили ППО. На території Молдови поруч з кордоном України зафіксували лише її уламки.

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