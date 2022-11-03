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Зеленский обсудил с Санду падение обломков российской ракеты в Молдове

Зеленский обсудил с Санду падение обломков российской ракеты в Молдове

Киев • УНН

 • 216619 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Маей Санду, в частности, падение обломков российской ракеты на территорию Молдовы, передает УНН.

Цитата

«Во время разговора с Президентом Молдовы Маей Санду обсудили текущие энергетические и безопасные вызовы для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории», – написал Зеленский.

Дополнение

МВД Молдовы сообщило, что в молдавском городе Наславча упала российская ракета, сбитая украинскими зенитчиками. МИД Украины подчеркнул, что ракетные атаки россии по украинским городам несут прямую угрозу безопасности соседних стран.

Минобороны Молдовы проинформировало, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не выявили нарушения воздушного пространства страны на фоне падения обломков ракеты, сбитой украинскими силами ПВО. На территории Молдовы рядом с границей Украины зафиксировали только ее обломки.

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