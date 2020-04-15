МЗС звернулося з заявою до РФ щодо безпеки життя українців на тимчасово окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство Закордонних Справ звернулося з заявою до Росії щодо забезпечення захисту життя населення на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з епідемією COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, МЗС України висловлює стурбованість станом забезпечення захисту життя та здоров’я населення тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей. Триваюча збройна агресія з боку РФ унеможливлює безпосереднє надання українською стороною допомоги населенню тимчасово окупованих територій”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупаційною адміністрацією доступу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, ускладнюється також і допомога з боку міжнародної спільноти.
“Вчергове наголошуємо на зобов’язанні РФ як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя та здоров’я населення цих територій... Вимагаємо від РФ регулярно надавати вичерпну інформацію щодо ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих нею українських територіях, а також щодо заходів із надання допомоги населенню цих територій у зв’язку з пандемією”, — йдеться у повідомленні.
Також МЗС України закликає РФ забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених громадян України.
“Відповідну ноту з вимогами до РФ як держави-окупанта було направлено російській стороні. Закликаємо міжнародну спільноту сприяти розблокуванню Росією доступу до тимчасово окупованих територій України для надання такої допомоги”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Росії за останню добу зареєстровано 3 388 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 65 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом.