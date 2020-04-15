МИД обратилось с заявлением к РФ касательно безопасности жизни украинцев на временно оккупированных территориях

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министерство иностранных дел обратилось с заявлением к России касательно обеспечения защиты жизни населения на временно оккупированных территориях в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.