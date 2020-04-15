Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 24 тисячі осіб, 198 людей - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 3 388 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 65 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 2 774 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 24 490.

“За останню добу в Росії підтверджені 3 388 випадків нової коронавірусної інфекції в 65 регіонах, при цьому виписано по одужанню 292 людини. Всього в країні зареєстровано 24 490 хворих у 84 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 1 986 осіб. Також за добу зафіксовано 28 летальних випадків: 11 в Москві, 3 в Республіці Дагестан, 2 в Московській області, 2 в Республіці Башкортостан, 2 в Республіці Калмикія, 2 в Псковській області, 1 в Санкт-Петербурзі, 1 в Республіці Бурятія, 1 в Пензенської області, 1 в Тюменській області, 1 в Білгородській області, 1 в Астраханській області. За весь період в Росії від коронавірусу померло 198 осіб”, — вказано в повідомленні.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 квітня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані окуповані українські АР Крим і Севастопооль:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено 1 млн 517 тис. 992 лабораторних дослідження на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 91,9 тисяч тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 15.04.2020 залишаються 130 137 осіб”, — додали в штабі.

“Швидкі” з інфікованими COVID-19 перед однією з московських лікарень:

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