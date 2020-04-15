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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27649 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37261 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 24 тысячи человек, 198 людей - умерли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 65 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 2 774 человека. Общее количество заразившихся достигло 24 490.

“За последние сутки в России подтверждены 3 388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, при этом выписано по выздоровлению 292 человека. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 986 человек. Также за сутки зафиксировано 28 летальных случаев: 11 в Москве, 3 в Республике Дагестан, 2 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 2 в Республике Калмыкия, 2 в Псковской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Республике Бурятия, 1 в Пензенской области, 1 в Тюменской области, 1 в Белгородской области, 1 в Астраханской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек”, — указанно в сообщении.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные оккупированные украинские АР Крым и Севастопооль:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 91,9 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.04.2020 остаются 130 137 человек”, — добавили в штабе.

"Скорые" с инфицированными COVID-19 перед одной из московских больниц:

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