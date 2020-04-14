Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 21 тисячу людей, 170 осіб - померли

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 2 774 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 51 регіоні, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.