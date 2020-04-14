Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 21 тисячу людей, 170 осіб - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 2 774 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 51 регіоні, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 2 558 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 21 102 особи.

“За останню добу в Росії підтверджені 2774 випадки нової коронавірусної інфекції в 51 регіоні, при цьому виписано по одужанню 224 людини. Всього в країні зареєстровано 21 102 хворих в 82 регіонах, а кількість видужалих пацієнтів збільшилася до 1694 осіб. Також за добу зафіксовано 22 летальних випадки: 13 в Москві, 5 в Московській області, 2 в Республіці Башкортостан, 1 у Володимирській області, 1 у Воронезькій області. За весь період в Росії від коронавірусу померло 170 осіб”, — вказано у повідомленні.

Статистика COVID-19 у РФ станом на сьогодні.

Варто зазначити, що російські відомства включають у статистику окуповані українські АР Крим та Севастополь:

Також РПЦ прокоментувала ситуацію з наближенням великодніх свят, зазначивши: “В умовах поширення коронавірусної інфекції, враховуючи, що у багатьох прихожан не буде можливості особисто відвідати храми в день Пасхи, з благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, віруючі, що залишилися вдома, можуть зробити благословення пасок самостійно”.

Затор зі "швидких" біля однієї з лікарень Москви:

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