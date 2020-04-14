Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысила 21 тысячу человек, 170 человек - умерли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27649 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37261 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53785 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55572 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77930 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73400 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101033 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105319 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысила 21 тысячу человек, 170 человек - умерли

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысила 21 тысячу человек, 170 человек - умерли

Киев  •  УНН

 • 16691 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 2 774 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 51 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 2 558 человек. Общее количество инфицированных достигло 21 102 человека.

“За последние сутки в России подтверждены 2 774 случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе, при этом выписано по выздоровлению 224 человека. Всего в стране зарегистрировано 21 102 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1694 человек. Также за сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области. За весь период в России от коронавируса умерло 170 человек”, — указано в сообщении.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

Также РПЦ прокомментировала ситуацию с приближением пасхальных праздников, отметив: “В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут сделать благословение пояс самостоятельно”.

Пробка со “скорыми” у одной из больниц Москвы:

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