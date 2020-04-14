Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысила 21 тысячу человек, 170 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 2 774 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 51 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 2 558 человек. Общее количество инфицированных достигло 21 102 человека.
“За последние сутки в России подтверждены 2 774 случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе, при этом выписано по выздоровлению 224 человека. Всего в стране зарегистрировано 21 102 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1694 человек. Также за сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области. За весь период в России от коронавируса умерло 170 человек”, — указано в сообщении.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
Также РПЦ прокомментировала ситуацию с приближением пасхальных праздников, отметив: “В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут сделать благословение пояс самостоятельно”.
Пробка со “скорыми” у одной из больниц Москвы: