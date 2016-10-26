МЗС вимагає від РФ звільнити політв’язнів М.Карпюка і С.Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації негайно звільнити політв’язнів Станіслава Клиха та Миколі Карпюка. Про це в своєму мікроблозі Twitter заявила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
“Чергове судилище. Черговий незаконний вирок. Черговий злочин. Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв’язнів М.Карпюка,С.Клиха”, — йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, Верховний суд РФ залишив вирок М.Карпюку та С.Клиху в силі.