МИД требует от РФ освободить политзаключенных Н.Карпюка и С.Клыха

"Очередное судилище. Очередной незаконный приговор. Очередное преступление. Осуждаем и требуем от РФ немедленного освобождения политзаключенных Н.Карпюка, С.Клыха", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, Верховный суд РФ оставил приговор Н.Карпюку и С.Клыху в силе.