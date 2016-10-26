МИД требует от РФ освободить политзаключенных Н.Карпюка и С.Клыха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации немедленно освободить политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Об этом в своем микроблоге Twitter заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Очередное судилище. Очередной незаконный приговор. Очередное преступление. Осуждаем и требуем от РФ немедленного освобождения политзаключенных Н.Карпюка, С.Клыха", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, Верховный суд РФ оставил приговор Н.Карпюку и С.Клыху в силе.