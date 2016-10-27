МЗС України надіслало Росії ноту протесту щодо чергового "гумконвою"

“З огляду на нинішню безпекову ситуацію на Донбасі особливе занепокоєння викликає факт того, що після кожної такої „доброчинної“ акції Російської Федерації фіксуються чисельні порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних російською стороною незаконних збройних формувань, що діють в окремих районах Донецької та Луганської областей України”, — повідомили у МЗС.

Водночас, як повідомили у прес-службі, Росія продовжує чинити перешкоду для здійснення справжніх гуманітарних дій. Зокрема, представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста досі не надано допуск до українських заручників, які утримуються незаконними збройними формуваннями на тимчасово неконтрольованій Урядом України частині території Донбасу.

“Вимагаємо від Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України , неухильно дотримуватися законодавства України”, — сказано у повідомленні.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.