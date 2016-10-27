МИД Украины направило России ноту протеста в связи с очередным "гумконвоем"

"Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью на Донбассе особое беспокойство вызывает факт того, что после каждой такой "благотворительной" акции Российской Федерации фиксируются многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых российской стороной незаконных вооруженных формирований, действующих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили в МИД.

В то же время, как сообщили в пресс-службе, Россия продолжает оказывать препятствия для осуществления настоящих гуманитарных действий. В частности, представителям Международного Комитета Красного Креста до сих пор не предоставлен допуск к украинским заложникам, удерживаемым незаконными вооруженными формированиями на временно неконтролируемой Правительством Украины части территории Донбасса.

"Требуем от Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины, неуклонно соблюдать законодательство Украины", - сказано в сообщении.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.