МЗС: у ЄС не коментують е-декларації до їх аналізу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Наразі офіційної реакції щодо електронних декларацій зі сторони ЄС немає, адже єврочиновники чекають на аналіз поданих електронних декларацій. Про це під час брифінгу розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.
"Поки офіційної реакції немає, вони зараз очікують аналізу: чи всі заповнили, чи є помилки, чи є порушення. Зараз є ще тиждень на виправлення та корективи. Попередньо вони позитивно оцінюють факт, що майже всі чиновники, хто підпадав на декларування, це зробили. Ця подія нам може забезпечити додатковий важель, щоб розглядалось українське питання і було затверджено в порядку денному", - сказала вона.
Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.