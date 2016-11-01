МИД: в ЕС не комментируют е-декларации до их анализа

"Пока официальной реакции нет, они сейчас ждут анализа: все ли заполнили, есть ли ошибки, есть ли нарушения. Есть еще неделя на исправление и коррективы. Предварительно они положительно оценивают факт, что почти все чиновники, кто подпадал под декларирование, это сделали. Это событие нам может обеспечить дополнительный рычаг, чтобы рассматривался украинский вопрос и был утвержден в повестке дня", - сказала она.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.