МИД: в ЕС не комментируют е-декларации до их анализа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Официальной реакции по электронным декларациям со стороны ЕС нет, еврочиновники ждут анализа представленных электронных деклараций. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает короспондент УНН.
"Пока официальной реакции нет, они сейчас ждут анализа: все ли заполнили, есть ли ошибки, есть ли нарушения. Есть еще неделя на исправление и коррективы. Предварительно они положительно оценивают факт, что почти все чиновники, кто подпадал под декларирование, это сделали. Это событие нам может обеспечить дополнительный рычаг, чтобы рассматривался украинский вопрос и был утвержден в повестке дня", - сказала она.
Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.