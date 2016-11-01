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15 марта, 19:03 • 114601 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164852 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136939 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129494 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112386 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105228 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101269 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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МИД: в ЕС не комментируют е-декларации до их анализа

МИД: в ЕС не комментируют е-декларации до их анализа

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Официальной реакции по электронным декларациям со стороны ЕС нет, еврочиновники ждут анализа представленных электронных деклараций. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает короспондент УНН.

"Пока официальной реакции нет, они сейчас ждут анализа: все ли заполнили, есть ли ошибки, есть ли нарушения. Есть еще неделя на исправление и коррективы. Предварительно они положительно оценивают факт, что почти все чиновники, кто подпадал под декларирование, это сделали. Это событие нам может обеспечить дополнительный рычаг, чтобы рассматривался украинский вопрос и был утвержден в повестке дня", - сказала она.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Украинские Национальные Новости

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