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МЗС: цьогорічна Хресна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора

МЗС: цьогорічна Хресна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора

Київ • УНН

 • 1113758 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В одному з головних великодніх ходів у Римі в Страсну п'ятницю, 7 квітня, взяли участь двоє юнаків - з України та росії. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора, передає УНН.

 

Цитата

“Вчора на Страсну п’ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство — Хресна Хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора”, — зазначив Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни росії проти України.

“Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства”, — сказав він.

Ніколенко додав, що спроби поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями.

“Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості”, — наголосив він.

Доповнення

Під час традиційної Хресної ходи (Via Crucis) біля Колізею юнаки зачитали послання світу на десятому стоянні Ісуса.

Юнак з України у своїй промові розповів, як після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну йому довелося втікати до Італії і навів приклад слова своєї бабусі — та втішала його у важкі хвилини, кажучи, що “за допомогою Бога мир повернеться”.

Росіянин у своїй промові звернувся до Ісуса, попросивши миру в усьому світі і “щоб ми всі могли бути братами і сестрами”. За словами юнака, він втратив дідуся, батька та брата після того, як усі вони були відправлені в Україну в межах мобілізації, що пройшла в росії.

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