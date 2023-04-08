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МИД: нынешний Крестный ход был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора

МИД: нынешний Крестный ход был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора

Киев • УНН

 • 1113758 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В одном из главных пасхальных шествий в Риме в Страстную пятницу, 7 апреля, приняли участие двое юношей - из Украины и россии. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что нынешнее шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора, передает УНН.

 

Цитата

“Вчера на Страстную пятницу в Риме состоялось великое религиозное действо — Крестный ход. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. Мы глубоко благодарны Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах. К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора”, — отметил Николенко.

Спикер МИД напомнил, что речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й стации Крестного хода: от имени украинского подростка, который нашел убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны россии против Украины.

“Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и русского искажает действительность, в которую россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства”, — сказал он.

Николенко добавил, что попытки поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей россией не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за нанесенные страдания и прошения прощения перед украинцами.

“Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости”, — подчеркнул он.

Дополнение

Во время традиционного Крестного хода (Via Crucis) возле Колизея юноши зачитали послание миру на десятом стоянии Иисуса.

Юноша из Украины в своей речи рассказал, как после начала полномасштабного вторжения рф в Украину ему пришлось бежать в Италию и привел пример слова своей бабушки — и утешала его в трудные минуты, говоря, что “с помощью Бога мир вернется”.

Русский в своей речи обратился к Иисусу, попросив мира во всем мире и “чтобы мы все могли быть братьями и сестрами”. По словам юноши, он потерял дедушку, отца и брата после того, как все они были отправлены в Украину в рамках мобилизации, прошедшей в россии.

Украинские Национальные Новости

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