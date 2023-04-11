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У ISW нагадали, що 7 квітня Пригожин розкритикував роботу мзс рф в Африці, заявивши, що російське зовнішньополітичне управління "абсолютно нічого не робить" і що сили вагнера стикаються з "величезними труднощами" при взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні.

9 квітня російське міністерство зовнішніх справ відреагувало на критику пригожина. Там заявили, що готові співпрацювати з російськими компаніями та підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а також, що низка майбутніх заходів під час головування росії в Радбезі ООН буде присвячена африканським питанням, зазначається у звіті аналітиків.

"Згодом Пригожин дав відповідь МЗС, піддавши сумнівам здатність міністерства розв'язувати проблеми через РБ ООН, і опублікував список з 15 питань, які, на його думку, потребують термінового обговорення в РБ ООН, більшість з них стосуються підтримки дій Росії в Україні та Африці", - пояснили в ISW.

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