мид рф впервые официально ответил на критику со стороны пригожина - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. министерство иностранных дел рф напрямую отреагировало на критику со стороны владельца ЧВК "вагнер" евгения пригожина относительно председательства россии в Совете Безопасности ООН. Это первый официальный ответ российского государственного учреждения на критику Пригожина, передает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.
Детали
В ISW напомнили, что 7 апреля пригожин раскритиковал работу мидаа рф в Африке, заявив, что российское внешнеполитическое управление "абсолютно ничего не делает" и что силы вагнера сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с мидом и другими государственными учреждениями в регионе.
9 апреля российское министерство иностранных дел отреагировало на критику пригожина. Там заявили, что готовы сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за рубежом, а также, что ряд будущих мероприятий во время председательства россии в Совбезе ООН будет посвящен африканским вопросам, отмечается в отчете аналитиков.
"Впоследствии Пригожин дал ответ МИД, подвергнув сомнениям способность министерства решать проблемы через СБ ООН, и опубликовал список из 15 вопросов, которые, по его мнению, требуют срочного обсуждения в СБ ООН, большинство из них касаются поддержки действий России в Украине и Африке", - пояснили в ISW.
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