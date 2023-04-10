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рф може закликати до припинення вогню на Великдень — ISW

рф може закликати до припинення вогню на Великдень — ISW

Київ • УНН

 • 1798391 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Інституті вивчення війни вважають, що на православний Великдень, а саме 16 квітня, як це було на православне Різдво, росія буде закликати до припинення вогню, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зазначили, що Кремль вибірково закликає до припинення вогню на релігійні свята, щоб вплинути на ситуацію на фронті.

"Наприклад, Кремль відмовився припинити вогонь на православний Великдень 2022 року, "щоб не дати київським націоналістам перепочинку" під час битви за Маріуполь. Ймовірно, Кремль відмовився припинити вогонь, тому що російські війська все ще володіли ініціативою на фронті в той час", - говорять в Інституті вивчення війни.

Також аналітики зазначили, що росія вимагала припинення вогню на Різдво, щоб отримати додатковий час для підготовки сил до зимового наступу.

"Кремль може закликати до великоднього перемир'я, оскільки така пауза принесе непропорційно велику користь російським військам і дозволить їм закріпити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України навесні 2023 року", - зазначили в ISW.

У Інституті вивчення війни підкреслили, що путін може закликати до припинення вогню, щоб виставити Україну в очах світу незговірливою і такою, що не бажає робити необхідні кроки назустріч переговорам.

"Припинення вогню на релігійному ґрунті додатково посилює подвійну російську інформаційну операцію, яка має намір продемонструвати Україну як таку, що придушує релігійні групи. Натомість путін у цій операції справжній захисник християнської віри. Заклик до припинення вогню на чітко виражених релігійних підставах є підкомпонентом інформаційної операції", — йдеться в аналізі.

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