рф может призвать к прекращению огня на Пасху - ISW

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Аналитики ISW отметили, что Кремль избирательно призывает к прекращению огня на религиозные праздники, чтобы повлиять на ситуацию на фронте.

"Например, Кремль отказался прекратить огонь на православную Пасху 2022 года, "чтобы не дать киевским националистам передышки" во время битвы за Мариуполь. Вероятно, Кремль отказался прекратить огонь, потому что российские войска все еще владели инициативой на фронте в то время", - говорят в Институте изучения войны.

Также аналитики отметили, что россия требовала прекращения огня на Рождество, чтобы получить дополнительное время для подготовки сил к зимнему наступлению.

"Кремль может призывать к пасхальному перемирию, поскольку такая пауза принесет непропорционально большую пользу российским войскам и позволит им закрепить свои достижения в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года", - отметили в ISW.

В Институте изучения войны подчеркнули, что путин может призывать к прекращению огня, чтобы выставить Украину в глазах мира несговорчивой и не желающей делать необходимые шаги навстречу переговорам.

"Прекращение огня на религиозной почве дополнительно усиливает двойную российскую информационную операцию, которая намерена продемонстрировать Украину как подавляющую религиозные группы. Зато Путин в этой операции настоящий защитник христианской веры. Призыв к прекращению огня на четко выраженных религиозных основаниях является подкомпонентом информационной операции", — говорится в анализе.