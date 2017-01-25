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МЗС: продовження арешту Р.Сущенка свідчить про заангажованість судової системи РФ

МЗС: продовження арешту Р.Сущенка свідчить про заангажованість судової системи РФ

Київ • УНН

 • 8007 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Відмова у зміні запобіжного заходу українському журналісту Роману Сущенку у Росії свідчить про заангажованість російської судової системи. Про це у Twitter заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, коментуючи рішення московського суду про продовження арешту українцю, передає УНН.

"Наполеглива відмова у зміні запобіжного заходу вкотре свідчить про політичну заангажованість російської судової системи. Вимагаємо від РФ припинити правове свавілля та звільнити безпідставно затриманого Романа Сущенка", - зазначила вона.

Нагадаємо, суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 квітня.

Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.

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