МЗС: продовження арешту Р.Сущенка свідчить про заангажованість судової системи РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Відмова у зміні запобіжного заходу українському журналісту Роману Сущенку у Росії свідчить про заангажованість російської судової системи. Про це у Twitter заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, коментуючи рішення московського суду про продовження арешту українцю, передає УНН.
"Наполеглива відмова у зміні запобіжного заходу вкотре свідчить про політичну заангажованість російської судової системи. Вимагаємо від РФ припинити правове свавілля та звільнити безпідставно затриманого Романа Сущенка", - зазначила вона.
Нагадаємо, суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 квітня.
Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.