МИД: продление ареста Р.Сущенка свидетельствует о заангажированности судебной системы РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Отказ в изменении меры пресечения украинскому журналисту Роману Сущенко в России свидетельствует о заангажированности российской судебной системы. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, комментируя решение московского суда о продлении ареста украинцу, передает УНН.
"Настойчивый отказ в изменении меры пресечения еще раз свидетельствует о политической заангажированности российской судебной системы. Требуем от РФ прекратить правовой беспредел и освободить безосновательно задержанного Романа Сущенко", - отметила она.