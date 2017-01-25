МИД: продление ареста Р.Сущенка свидетельствует о заангажированности судебной системы РФ

КИЕВ. 25 января. УНН. Отказ в изменении меры пресечения украинскому журналисту Роману Сущенко в России свидетельствует о заангажированности российской судебной системы. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, комментируя решение московского суда о продлении ареста украинцу, передает УНН.