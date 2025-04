МЗС ПАР викликало повіреного в справах США через слова Трампа - ЗМІ

Раніше в четвер Трамп висловив в Twitter стурбованість земельною реформою в ПАР, яка, за його відомостями, супроводжується масовими вбивствами білих фермерів. У відповідь на це влада ПАР заявила, що має намір звернутися в посольство США за роз’ясненнями. В уряді ПАР відзначають, що мета земельної реформи, що готується — виправити історичні несправедливості, які започатковані ще в епоху колоніалізму. При цьому підкреслюється, що вона буде проходити мирно, з урахуванням інтересів усіх сторін і призведе до більшої соціальної стабільності в країні.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 серпня 2018 р.

Згідно з даними Міністерства розвитку сільських районів і земельної реформи ПАР, білим власникам в ПАР в даний час належить 26,6 млн га або 72% від усієї сільської землі, що знаходиться в приватній власності, тоді як чорношкірим африканцям, що становлять абсолютну більшість населення — лише 4%.

