Влада США веде антикорупційне розслідування угод Microsoft в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство юстиції США і федеральна Комісія з цінних паперів і бірж проводять розслідування відносно компанії Microsoft на предмет зловживань при перепродажі її товарів в Угорщині. Про це повідомила в четвер з посиланням на власні джерела газета The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
За її даними, мін’юст США цікавлять головним чином угоди Microsoft з посередницькими організаціями в Угорщині в 2013 і 2014 роках. Корпорація продавала свої товари зі значною знижкою цим приватним компаніям, які в свою чергу перепродавали ці ж товари державним структурам Угорщини, але за розцінками, близькими до реальних (без знижки). Надприбуток використовувався для підкупу угорських чиновників.
Газета отримала в зв’язку з публікацією заяву заступника головного юрисконсульта Microsoft Девіда Говарда, який інформував, що компанія спішно почала внутрішнє розслідування, як тільки дізналася про можливі правопорушення в Угорщині. “Ми віддані етиці ведення бізнесу і не підемо на поступки на шкоду цим стандартам”, — зазначив він. Microsoft звільнила чотирьох співробітників свого представництва в Угорщині, включаючи його менеджера Іштвана Паппа, а також розірвала угоди про партнерство з чотирма фірмами в цій країні.
Як повідомляв УНН, президент Microsoft заявив, що можливі нові кібератаки РФ в США не були успішними.