Власти США ведут антикоррупционное расследование сделок Microsoft в Венгрии

По ее данным, минюст США интересуют главным образом сделки Microsoft с посредническими организациями в Венгрии в 2013 и 2014 годах. Корпорация продавала свои товары со значительной скидкой этим частным компаниям, которые в свою очередь перепродавали эти же товары государственным структурам Венгрии, но по расценкам, близким к реальным (без скидки). Сверхдоход использовался для подкупа венгерских чиновников.

Газета получила в связи с публикацией заявление заместителя главного юрисконсульта Microsoft Дэвида Говарда, информировавшего, что компания спешно начала внутреннее разбирательство, как только узнала о возможных правонарушениях в Венгрии. “Мы привержены этике ведения бизнеса и не пойдем на уступки в урон этим стандартам”, — отметил он. Microsoft уволила четырех сотрудников своего представительства в Венгрии, включая его менеджера Иштвана Паппа, а также разорвала соглашения о партнерстве с четырьмя фирмами в этой стране.

Как сообщал УНН, президент Microsoft заявил, что возможны новые кибератаки РФ в США не были успешными.