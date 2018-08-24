Лондон заявив про збитки в 100 млрд доларів для держбюджету в разі Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд виступив з попередженням, що вихід країни з Євросоюзу без угоди про подальшу співпрацю з Брюсселем утворює пролом в державному бюджеті Сполученого Королівства в розмірі 80 млрд фунтів стерлінгів (102,5 млрд доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Guardian.
У розпорядженні видання опинився текст листа глави британського мінфіну, адресованого голові парламентського казначейського комітету Нікі Морган. У ньому стверджується, що в разі провалу переговорів з Брюсселем удар по економічному зростанню Великої Британії вимагатиме додаткового залучення 80 млрд протягом найближчого десятиліття. “Згідно з оцінками, виробництво хімічної продукції, продуктів харчування, одягу, обробна промисловість, автомобільний сектор і роздрібна торгівля постраждають найбільш серйозно в довгостроковій перспективі, причому самі відчутні негативні наслідки торкнуться північного сходу (країни) і Північної Ірландії”, — йдеться в листі.
“Канцлер (казначейства) підтвердив, що уряд прогнозує катастрофічного удару по нашій економіці і рівню життя в разі відсутності угоди по Brexit”, — сказала Морган.
Як повідомляв УНН, відсутність угоди про подальшу співпрацю з Євросоюзом за підсумками переговорів з Brexit стане абсолютною катастрофою для Сполученого Королівства. З такою позицією в четвер виступила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.