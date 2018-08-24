Лондон заявил об убытках в 100 млрд долларов для госбюджета в случае Brexit без соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выступил с предупреждением, что выход страны из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем образует брешь в государственном бюджете Соединенного Королевства в размере 80 млрд фунтов стерлингов (102,5 млрд долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Guardian.
В распоряжении издания оказался текст письма главы британского минфина, адресованного председателю парламентского казначейского комитета Ники Морган. В нем утверждается, что в случае провала переговоров с Брюсселем удар по экономическому росту Великобритании потребует дополнительного привлечения 80 млрд в течение ближайшего десятилетия. “Согласно оценкам, производство химической продукции, продуктов питания, одежды, обрабатывающая промышленность, автомобильный сектор и розничная торговля пострадают наиболее серьезно в долгосрочной перспективе, причем самые ощутимые негативные последствия коснутся северо-востока (страны) и Северной Ирландии”, — говорится в письме.
“Канцлер (казначейства) подтвердил, что правительство прогнозирует катастрофический удар по нашей экономике и уровню жизни в случае отсутствия сделки по Brexit”, — сказала Морган.
Как сообщал УНН, отсутствие соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров с Brexit станет абсолютной катастрофой для Соединенного Королевства. С такой позицией в четверг выступила первый министр Шотландии Старджен.