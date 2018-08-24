Лондон заявил об убытках в 100 млрд долларов для госбюджета в случае Brexit без соглашения

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 15285 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 100698 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 206934 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 159257 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 227119 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 264824 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 219195 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 249644 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209008 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 498885 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
69%
Популярные новости

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 18749 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 20295 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 23508 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 8828 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 14073 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 280048 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 254258 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 339773 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 498885 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 589248 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 38576 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 227119 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 84029 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 80033 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 85450 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Лондон заявил об убытках в 100 млрд долларов для госбюджета в случае Brexit без соглашения

Киев • УНН

 • 7489 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выступил с предупреждением, что выход страны из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем образует брешь в государственном бюджете Соединенного Королевства в размере 80 млрд фунтов стерлингов (102,5 млрд долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Guardian.

Лондон заявил об убытках в 100 млрд долларов для госбюджета в случае Brexit без соглашения

В распоряжении издания оказался текст письма главы британского минфина, адресованного председателю парламентского казначейского комитета Ники Морган. В нем утверждается, что в случае провала переговоров с Брюсселем удар по экономическому росту Великобритании потребует дополнительного привлечения 80 млрд в течение ближайшего десятилетия. “Согласно оценкам, производство химической продукции, продуктов питания, одежды, обрабатывающая промышленность, автомобильный сектор и розничная торговля пострадают наиболее серьезно в долгосрочной перспективе, причем самые ощутимые негативные последствия коснутся северо-востока (страны) и Северной Ирландии”, — говорится в письме.

“Канцлер (казначейства) подтвердил, что правительство прогнозирует катастрофический удар по нашей экономике и уровню жизни в случае отсутствия сделки по Brexit”, — сказала Морган.

Как сообщал УНН, отсутствие соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров с Brexit станет абсолютной катастрофой для Соединенного Королевства. С такой позицией в четверг выступила первый министр Шотландии Старджен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.14
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36