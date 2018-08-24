МИД ЮАР вызвало поверенного в делах США из-за слов Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство иностранных дел Южноафриканской республики в четверг вызвало поверенного в делах США в ЮАР Джесси Лапенн, чтобы заявить ей протест в связи с комментариями американского президента Дональда Трампа относительно земельной реформы в республике. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.
Ранее в четверг Трамп высказал в Twitter обеспокоенность земельной реформой в ЮАР, которая, по его сведениям, сопровождается массовыми убийствами белых фермеров. В ответ на это власти ЮАР заявили, что намерены обратиться в посольство США за разъяснениями. В правительстве ЮАР отмечают, что цель готовящейся земельной реформы — исправить исторические несправедливости, уходящие корнями в эпоху колониализма. При этом подчеркивается, что она будет проходить мирно, с учетом интересов всех сторон и приведет к большей социальной стабильности в стране.
I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 серпня 2018 р.
Согласно данным Министерства развития сельских районов и земельной реформы ЮАР, белым собственникам в ЮАР в настоящее время принадлежит 26,6 млн га или 72% от всей находящейся в частной собственности сельской земли, тогда как чернокожим африканцам, составляющим абсолютное большинство населения — лишь 4%.
Как сообщал УНН, Nike закрыла несколько магазинов в ЮАР из-за обвинений в расизме.