МИД ЮАР вызвало поверенного в делах США из-за слов Трампа - СМИ

Ранее в четверг Трамп высказал в Twitter обеспокоенность земельной реформой в ЮАР, которая, по его сведениям, сопровождается массовыми убийствами белых фермеров. В ответ на это власти ЮАР заявили, что намерены обратиться в посольство США за разъяснениями. В правительстве ЮАР отмечают, что цель готовящейся земельной реформы — исправить исторические несправедливости, уходящие корнями в эпоху колониализма. При этом подчеркивается, что она будет проходить мирно, с учетом интересов всех сторон и приведет к большей социальной стабильности в стране.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 серпня 2018 р.

Согласно данным Министерства развития сельских районов и земельной реформы ЮАР, белым собственникам в ЮАР в настоящее время принадлежит 26,6 млн га или 72% от всей находящейся в частной собственности сельской земли, тогда как чернокожим африканцам, составляющим абсолютное большинство населения — лишь 4%.

