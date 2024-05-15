У Сумській області внаслідок російських обстрілів 1 загиблий, 1 поранений
Київ • УНН
15 травня росіяни 37 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 183 вибухи, одна цивільна жінка загинула, ще одна людина отримала поранення.
Упродовж 15 травня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та ствольної артилерії (10 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
- Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) та скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися атака FPV дронів (3 вибухів) та мінометні обстріли (11 вибухів). Крім того, завдано удар FPV-дроном (4 вибухи).
- Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення 1 людина.
- Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).
У прикордонні Сумщини не фіксується створення ударного угруповання рф15.05.24, 16:06 • 27954 перегляди